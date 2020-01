Juventus x Roma: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa da Itália

Juventus e Roma decidem nesta quarta-feira a segunda vaga para as semifinais da Copa da Itália. A partida será realizada às 16h45 (horário de Brasília) no Juventus Stadium, em Turim. É possível assistir ao confronto pela internet.

Onde assistir ao vivo Juventus x Roma?

A partida terá transmissão pelo DAZN, canal de streaming na internet. Quem passar jogará nas semifinais contra o vencedor do duelo entre Milan e Torino.

Nas oitavas de final, a Juventus passou pela Udinese com uma goleada por 4 a 0, em Turim, com dois gols do argentino Paulo Dybala. Já a Roma derrotou o Parma por 2 a 0 como visitante, com destaque para a atuação de Pellegrini, autor dos gols da partida.

A Juventus é a maior campeã da Copa da Itália, com 13 títulos. A Roma aparece justamente em segundo, com nove conquistas. Inter de Milão e Lazio, a atual detentora do título, possuem sete taças cada. A Fiorentina tem seis e, na sequência, Milan, Napoli e Torino aparecem com cinco.