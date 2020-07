Juventus x Torino: onde assistir, escalação e horário

A Juventus recebe no Allianz Stadium o Torino neste sábado, às 12h15, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, com boas chances de aumentar a vantagem na liderança.

Onde assistir Juventus x Torino

É possível assistir ao vivo ao duelo pela Rai, emissora italiana que é transmitida no Brasil. O Estadão vai fazer tempo real do confronto. Não haverá transmissão com narração brasileira.

Escalação de Juventus x Torino

A definir

Horário

A partida será disputada neste sábado, às 12h15, horário de Brasília.

A Juventus lidera o Italiano com 72 pontos, quatro a mais que a Lazio, segundo colocada. Na rodada passada, o time de Cristiano Ronaldo derrotou o Genoa fora de casa por 3 a 1.Já o Torino soma 31 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento. A sequência de jogos é ingrata para a equipe. Neste sábado, enfrenta o líder e na rodada passada, encarou o vice-líder e perdeu por 2 a 1, em casa.