Juventus x Torino: onde assistir, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no campeonato, Juventus e Torino se enfrentam neste sábado, às 14h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, pela décima rodada do Campeonato Italiano. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV aberta e fechada.

HORÁRIO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O duelo entre italianos será neste sábado, às 14h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Juventus x Torino terá transmissão ao vivo pela Band e SporTV.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Juventus vem de vitória na Liga dos Campeões. Na última quarta-feira, a equipe do técnico Andrea Pirlo venceu o Dínamo de Kiev por 3 a 0. No Italiano, o time de Turim vem de empate. Na última rodada, igualou o placar por 1 a 1 diante do Benevento. O Torino também empatou. Igualou o placar contra o Sampdoria por 2 a 2.