Juventus x Verona: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Italiano

Juventus e Verona se enfrentam neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Juventus x Verona terá transmissão pelo canal TNT e pela EI Plus.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h45 (horário de Brasília) neste domingo.

CLASSIFICAÇÃO

A Juventus ocupa a quinta colocação com 8 pontos. Na rodada passada, o time comandado por Andrea Pirlo empatou com o Crotone, penúltimo colocado, por 1 a 1. O Verona também vem de um empate. A equipe ficou no 0 a 0 diante do Genoa e entra na rodada ocupando o 7º lugar, com 7 pontos.