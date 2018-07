Alexandre Pato e Kaká participam de ‘Ice Bucket Challenge’

O desafio do balde de gelo chegou de vez no esporte brasileiro. Dessa vez, quem participou da campanha contra a esclerose lateral amiotrófica (ALS) foram duas estrelas do time do São Paulo: Kaká e Alexandre Pato.

Desafiados nas redes sociais, os atletas toparam com prazer a ‘brincadeira’ de receber um balde de água gelada na cabeça e, além disso, ainda fizeram doações para a campanha que teve Mark Zuckerberg como um dos idealizadores.

A reação de Kaká e Alexandre Pato foi, assim como na maioria dos casos, engraçada, com os dois sentindo frio, mas não teve muito estardalhaço, como em outros casos.

Confira o vídeo de Kaká, que desafiou o empresário Álvaro Miranda, além dos esportistas Bob Burnquist e Rubens Barrichello.

Em sua publicação, Pato desafio a estilista Chiara Ferragni, a apresentadora Sabrina Sato e o piloto Felipe Massa a participarem do “Ice Bucket Challenge”.