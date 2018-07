O atacante Miroslav Klose fez neste sábado, no empate com a seleção de Gana, o que muitos brasileiros torciam para que não acontecesse: chegou aos 15 gols marcados em Copas do Mundo e igualou o recorde de Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador, que também marcou seu 15.º gol numa Copa contra Gana, comentou no seu perfil oficial no Twitter.