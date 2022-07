LaLiga: quando começa, onde assistir, tabela, times e regulamento do Campeonato Espanhol 2022/23

O Campeonato Espanhol dará seu pontapé inicial na temporada 2022/2023 no dia 12 de agosto. O encerramento está previsto para 4 de junho de 2023. LaLiga é disputada novamente por 20 clubes, que se enfrentam em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Confira a tabela completa do torneio aqui.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões. O quinto colocado jogará a Liga Europa, enquanto o sexto disputa os playoffs da Liga Conferência. As três equipes que somarem menos pontos estarão rebaixadas para a Segunda Divisão. O Real Madrid defende o título de campeão e terá como principais concorrentes: Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla.

Os critérios de desempate são os seguintes: pontos, confronto direto, saldo de gols, gols pró e fair play (cartões amarelos e vermelhos). Caso persista a igualdade, é realizada uma partida de desempate.

EQUIPES PARTICIPANTES

Almería

Athletic Club de Bilbao

Atlético de Madrid

Barcelona

Cádiz

Celta de Vigo

Elche

Espanyol

Getafe

Girona

Mallorca

Osasuna

Rayo Vallecano

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Real Valladolid

Sevilla

Valencia

Villarreal

ONDE ASSISTIR

Todos os jogos do Campeonato Espanhol terão transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no pay per view.