LDU x São Paulo: onde assistir, horário e classificação

LDU e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, a Casa Blanca, em Quito, no Equador. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e o confronto será transmitido pelo pay-per-view.

LDU x São Paulo: onde assistir

Os torcedores que são clientes das operadoras Claro/NET e Sky podem assistir o jogo ao vivo na Conmebol TV. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Informações das equipes

O São Paulo entra em campo após empatar com o River Plate, em casa, por 2 a 2. O resultado fez com que a equipe paulista caísse para a terceira colocação do “Grupo D”, com a mesma pontuação dos argentinos, porém com um saldo de gols inferior.

A LDU venceu o Binacional na última rodada e agora lidera seu grupo com seis pontos. Um tropeço diante do São Paulo pode lhe custar a liderança, já que as duas equipes estão separadas por apenas dois pontos. Confira a tabela de classificação do “Grupo D”.