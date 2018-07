O zagueiro Leandro Castán, que assinou contrato de quatro anos com a Roma após a conquista do título da Taça Libertadores, resgatou uma imagem da vitória contra o Boca Juniors para comemorar a vitória corintiana diante do Chelsea. “Muito orgulhoso por ter feito parte dessa história, parabéns Corinthians!!”.

Momentos após o fim do jogo do Corinthians no Japão, Castán entrou em campo pela Roma, mas não obteve sucesso: seu time perdeu para o Chievo, por 1 a 0.