Considerada uma das principais contratações do futebol brasileiro em 2014 ao lado de Alexandre Pato, que foi do Corinthians para o São Paulo, Leandro Damião decepcionou e marcou apenas seis gols no último Campeonato Brasileiro, amargando a reserva em muitos jogos.

Negociado por empréstimo com o Cruzeiro, o atacante tem chance de voltar a ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro em 2015?

[poll id=”832″]