Leicester City x Chelsea: onde assistir, horário e últimos resultados

Embalados pela goleada na Copa da Inglaterra e vitória no último fim de semana, o Chelsea visita o Leicester City nesta terça-feira, às 17h15 (horário de Brasília), no King Power Stadium, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Leicester City x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

HORÁRIO

O duelo do Campeonato Inglês acontece às 17h15 desta terça-feira, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Chelsea vem de vitória. No último sábado, os Blues venceram o Fulham por 1 a 0. O Leicester também vem de resultado positivo. O time comandado pelo técnico Brendan Rodgers venceu o Southampton por 2 a 0 e manteve sua perseguição ao líder Manchester United.