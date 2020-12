Leicester City x Manchester United: onde assistir, horário e últimos resultados

Leicester City e Manchester United se enfrentam neste sábado, às 09h30 (horário de Brasília), no King Power Stadium, pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O duelo do chamado ‘Boxing Day’ será neste sábado, às 09h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Leicester City x Manchester United terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Leicester vem de vitória. No último domingo, a equipe comandada pelo técnico Brendan Rodgers venceu o Tottenham por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do torneio. O United também venceu. No meio da semana, os Red Devils superaram o Everton por 2 a 0, pela Copa da Liga Inglesa.