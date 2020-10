Levante x Real Madrid: onde assistir, horário do jogo e últimos resultados

O Levante enfrenta o Real Madrid neste domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão pela TV fechada.

Levante x Real Madrid: onde assistir

É possível assistir ao jogo ao vivo pelo canal Fox Sports.

Horário

A partida terá início neste domingo, às 11h, horário de Brasília.

Últimos resultados

O Levante entra em campo após uma derrota. Na última rodada, a equipe perdeu para o Sevilla por 1 a 0. O time ainda não conseguiu emplacar uma série de vitórias e ocupa a 13ª colocação, com três pontos.

O Real Madrid volta aos gramados após uma vitória tímida. A equipe merengue venceu o Valladolid por 1 a 0, no meio da semana. O resultado lhe garantiu a mesma pontuação do líder Getafe, que está à frente por causa do saldo de gols superior.