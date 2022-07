Libertadores: Veja datas e onde assistir aos jogos das quartas de final

A Conmebol divulgou datas e horários dos confrontos de ida e volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. A edição 2022 conta com a participação de cinco equipes brasileiras e outras três argentinas e terá importantes clássicos nacionais em sua próxima etapa.

O duelo entre Corinthians e Flamengo abre esta fase da competição no dia 2 de agosto, uma terça-feira. No dia seguinte, será a vez de Atlético-MG e Palmeiras iniciarem a luta por um lugar nas semifinais. O Athletico-PR entra em campo no dia 3 de agosto para medir forças com o Estudiantes de La Plata. Confira todas as datas, horários e onde assistir às partidas:

JOGOS DE IDA

02/08/2022 (Terça-feira) – 21h30 – Corinthians x Flamengo – Neo Química Arena – Transmissão: SBT e Conmebol TV

– Neo Química Arena – Transmissão: SBT e Conmebol TV 03/08/2022 (Quarta-feira) – 21h30 – Atlético-MG x Palmeiras – Mineirão – Transmissão: ESPN

– Mineirão – Transmissão: ESPN 03/08/2022 (Quarta-feira) – 21h30 – Vélez Sarsfield x Talleres – José Amalfitani – Transmissão: ESPN

– José Amalfitani – Transmissão: ESPN 04/08/2022 (Quinta-feira) – 21h30 – Athletico-PR x Estudiantes – Arena da Baixada – Transmissão: Facebook

JOGOS DE VOLTA

09/08/2022 (Terça-feira) – 21h30 – Flamengo x Corinthians – Maracanã – Transmissão: SBT e Conmebol TV

– Maracanã – Transmissão: SBT e Conmebol TV 10/08/2022 (Quarta-feira) – 21h30 – Palmeiras x Atlético-MG – Allianz Parque – Transmissão: ESPN

– Allianz Parque – Transmissão: ESPN 10/08/2022 (Quarta-feira) – 21h30 – Talleres x Vélez Sarsfield – Mario Kempes – Transmissão: ESPN

– Mario Kempes – Transmissão: ESPN 11/08/2022 (Quinta-feira) – 21h30 – Estudiantes x Athletico-PR – Jorge Luis Hirschi – Transmissão: Facebook

Todos os jogos terão cobertura do Estadão e acompanhamento minuto a minuto dos duelos de ida e volta até a decisão do torneio.