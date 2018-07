Líder da Chechênia inclui lutas infantis em evento de MMA

Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia, tomou uma decisão muito polêmica ao incluir lutas infantis no World Fight Championships of Akhmat (WFCA), fato proibido em diversos países. No último evento realizado em Grosny, e patrocinado pelo ditador, crianças aparecem lutando sem qualquer tipo de proteção.

Segundo o site Bloody Elbow, três filhos do ditador participaram das lutas. Um deles, Akhmad, aparece no vídeo abaixo derrotando um “adversário” não identificado.