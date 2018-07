Ligeirinho

O gol de Neymar a 2min52s, que abriu a contagem na vitória de 3 a 0 do Brasil sobre o Japão, foi o terceiro mais rápido da história da Copa das Confederações.

Na primeira edição da competição – disputada em 1992 e então chamada de Copa Rei Fahd – Gabriel Batistuta precisou de apenas 2min30s para fazer o primeiro gol da Argentina sobre a Costa da Marfim, em jogo que terminaria com placar de 4 a 0.

Mas o recorde do argentino acabou quebrado onze anos mais tarde. Em 2003, o turco Sanli Tunkay balançou a rede da Colômbia logo a 1min45s de jogo. A partida terminaria com vitória da Turquia por 2 a 1, resultado que deu à equipe a terceira colocação do torneio.