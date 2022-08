Ligue 1: quando começa, onde assistir, tabela, times e regulamento do Campeonato Francês 2022/23

O Campeonato Francês dará seu pontapé inicial na temporada 2022/2023 no dia 5 de agosto, sexta-feira. O encerramento está previsto para 4 de junho de 2023. Ligue 1 é disputada novamente por 20 clubes, que se enfrentam em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Confira a tabela completa do torneio aqui.

Os dois primeiros colocados garantem vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto o terceiro disputará os playoffs da principal competição continental. O quarto colocado jogará a Liga Europa, já o quinto disputa os playoffs da Liga Conferência. As quatro equipes que somarem menos pontos estarão rebaixadas para a Segunda Divisão.

O Paris Saint-Germain defende o título francês e conta com as estrelas Messi, Mbappé e Neymar para somar mais uma conquista. Lyon, Olympique de Marselha, Monaco, Nice e Lille aparecem como principais candidatos às vagas para os torneios europeus.

Os critérios de desempate do Campeonato Francês são os seguintes: pontos, saldo de gols, gols marcados, confronto direto e ranking de fair play (soma de cartões amarelos e vermelhos).

EQUIPES PARTICIPANTES

Ajaccio

Angers

Auxerre

Brest

Clermont

Lens

Lille

Lorient

Lyon

Monaco

Montpellier

Nantes

Nice

Olympique de Marselha

Paris Saint-Germain

Reims

Rennes

Strasbourg

Toulouse

Troyes

ONDE ASSISTIR

Os jogos do Campeonato Francês serão transmitidos pela ESPN, na TV fechada, e no Star+, no pay per view. O Estadão acompanha os principais duelos e segue todas as informações.