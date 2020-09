Lincoln x Liverpool: onde assistir e horário do jogo

Embalado por uma sequência de três vitórias, o Liverpool volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o modesto Lincoln City, pela Copa da Liga Inglesa. A partida será realizada às 15h45, no estádio Sincil Bank.

Onde assistir ao jogo do Liverpool

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

Horário

O confronto será às 15h45, horário de Brasília.

Informações sobre o Lincoln City

A equipe da cidade de Lincoln disputa a Football League One, equivalente a terceira divisão do Campeonato Inglês. O clube foi fundado em 1884 e manda seus jogos no estádio Sincil Bank, que tem a capacidade para 10.127 torcedores.

Já o Liverpool vem de três vitórias consecutivas, com direito a goleada. Derrotou o Blackpool por 7 a 2, o Leeds por 4 a 3 e o Chelsea por 2 a 0.