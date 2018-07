Lionel Messi ganha a camisa 10 do Corinthians

Lionel Messi ganhou um presente após o treino de reconhecimento da seleção argentina na Arena Corinthians: uma camisa 10 do Corinthians personalizada, com os dizeres “Messi, bem-vindo à Arena Corinthians”. O astro do Barcelona abriu um enorme sorriso e posou para a foto.

A Argentina treinou no gramado do estádio de Itaquera no fim da manhã desta segunda-feira, véspera da partida contra Suíça, válida pelas oitavas de final.

Além de Messi, o técnico Alejandro Sabella e o volante Mascherano ganharam camisas corintianas – o que, para eles, não é uma novidade, já que ambos defenderam as cores do alvinegro paulistano. Sabella fez parte da comissão técnica comandada por Daniel Passarela em 2005, ano em que o volante chegou ao clube, onde ficou até 2006.