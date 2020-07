Veja a lista de todos os campeões da Fórmula 1

A temporada 2020 da Fórmula 1 tem início no dia 5 de julho, após muita expectativa, atraso e negociações, em razão da pandemia do novo coronavírus. A temporada se inicia com o GP da Áustria, após quase quatro meses de atraso. É a chance de Lewis Hamilton buscar o tricampeonato da categoria, algo que poucos conseguiram.

O piloto mais vitorioso da Fórmula 1 é Michael Schumacher, com sete títulos da competição. Na cola do alemão está o inglês Lewis Hamilton, com seis títulos. Juan Manuel Fangio assume a terceira colocação, com cinco taças, enquanto Alain Prost e Sebastian Vettel dividem o quarto lugar, com quatro troféus cada.

Lista de campeões da Fórmula 1

(ano, nome do piloto e equipe)