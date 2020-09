 Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e últimos resultados

Embalado pela goleada diante do Lincoln, o Liverpool volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Arsenal, em partida válida pelo Campeonato Inglês, que será um teste para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, onde as equipes voltam a se enfrentar na próxima semana. O jogo será realizada às 16h15, em Anfield.

Liverpool x Arsenal: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. O Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

O jogo será às 16h15, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Liverpool entra em campo após vencer o Lincoln na Copa da Liga Inglesa por 7 a 2. Na última rodada do Campeonato Inglês, a equipe também obteve um bom resultado: venceu o Chelsea por 2 a 0. Em sua última partida contra o Arsenal, válida pela Supercopa da Inglaterra, o time de Jurgen Klopp foi derrotado nos pênaltis.

O Arsenal, assim como seu adversário desta rodada, ainda não perdeu no torneio nacional de pontos corridos. Na última partida, a equipe venceu o West Ham por 2 a 1. O time de Mikel Arteta também acumula bons resultados na Copa da Liga Inglesa: venceu o Leicester City por 2 a 0.