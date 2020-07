Liverpool x Chelsea: onde assistir e horário

Em clima de final de temporada, Liverpool e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira, em Anfield, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês. O clássico terá transmissão pela TV fechada.

Onde assistir Liverpool x Chelsea

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil e também na internet pelo Watch ESPN. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real do confronto.

As duas equipes entram em campo com sentimentos bem distintos. Campeão da Premier League e fora da Liga dos Campeões, o Liverpool já está em clima de férias. Na rodada passada, perdeu para o Arsenal por 2 a 1, mas mesmo assim não tem o que lamentar, já que está muito à frente do Manchester City, segundo colocado.

O Chelsea precisa da vitória para garantir ou ficar muito perto da vaga para a próxima Liga dos Campeões. Na rodada passada, o time de Frank Lampard derrotou em casa o Norwich. Na última rodada, o Chelsea visita o Wolverhampton e o Liverpool jogar fora de contra o Newcastle.