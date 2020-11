Liverpool x Leicester: onde assistir, horário e classificação

Em confronto decisivo na parte de cima da tabela, Liverpool e Leicester se enfrentam neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília), em Anfield, pela nona rodada do Campeonato Inglês. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Liverpool x Leicester terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming DAZN.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h45 (horário de Brasília) neste domingo.

CLASSIFICAÇÃO

O Liverpool ocupa a terceira colocação com 17 pontos. O time comandado pelo técnico Jurgen Klopp vem de empate por 1 a 1 diante do Manchester City. Já o Leicester tem 18 e é líder do torneio. Na última rodada, a equipe venceu os Wolves por 1 a 0.