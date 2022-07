Liverpool x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Liverpool e Manchester City abrem a temporada neste sábado, com a decisão da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, no lendário estádio de Wembley. A partida marca o encontro entre o campeão da Copa da Inglaterra e do Campeonato Inglês e acontece às 13h (horário de Brasília), com transmissão da ESPN (tv fechada) e Star+ (streaming).

Vice-campeão inglês e da Liga dos Campeões, o Liverpool garantiu sua presença na final com o título da Copa da Inglaterra, diante do Chelsea, na última temporada. Para esta partida, Jurgen Klopp não deve contar com seu goleiro Alisson, dúvida devido a dores abdominais. Por outro lado, Darwin Nuñez, contratação do clube para a temporada, seguirá ganhando minutos com o treinador.

Leia Também Alisson sente dores abdominais e desfalca Liverpool na Supercopa da Inglaterra

Já o Manchester City, atual campeão inglês, vive uma fase de reestruturação antes dessa partida. Com as saídas de Zinchenko, Sterling e Gabriel Jesus, Guardiola perde importantes peças de seu elenco no início da temporada. No entanto, o clube acertou as contratações de Kalvin Phillips, Julián Álvarez e, principalmente, Erling Haaland, que deve ser titular na partida deste sábado.

HORÁRIO E LOCAL

A final da Supercopa da Inglaterra acontece neste sábado, às 13h (horário de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN (tv fechada) e do Star+ (streaming). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIVERPOOL: Adrian; Alexander-Arnold, Joel Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Firmino e Luiz Diaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ainda em pré-temporada, o Liverpool vem de derrota para o RB Salzburg, por 1 a 0. Já o Manchester City venceu seu último confronto, disputado em Green Bay, EUA, contra o Bayern de Munique, por 1 a 0.