Liverpool x Manchester United: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Liverpool x Manchester United se enfrentam neste domingo, no estádio Anfield, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. É possível assistir ao jogo pela TV fechada e online.

Liverpool x Manchester United: onde assistir

O clássico inglês terá transmissão do canal ESPN Brasil. O torcedor também pode assistir online pelo ESPN Watch e uma outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

O Liverpool entra em campo na liderança do Inglês com 61 pontos e uma boa folga para o segundo colocado, o Manchester City, que soma “apenas” 47. Já o Manchester United aparece na quinta colocação, com 34 pontos, e precisa da vitória para se manter na zona de classificação para os torneios europeus.

Confira os jogos da 23ª rodada