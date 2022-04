Liverpool x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na reta final do Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester United fazem jogo decisivo nesta terça-feira, em Anfield Road, em partida atrasada da 30ª rodada da competição. O time de Salah e Mané está na segunda posição, com 73 pontos, um a menos que o líder City, e precisa vencer para seguir sonhando com o título. Já o time de Cristiano Ronaldo, que não joga por causa da perda do filho recém-nascido, necessita da vitória para seguir na cola do Tottenham na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

ONDE ASSISTIR

Liverpool x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e pelo Star+ (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Firmino e Mané. Técnico: Jurgen Klopp.

: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Firmino e Mané. Técnico: Jurgen Klopp. Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Telles; Matic e Pogba; Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Rashford. Técnico: Ralf Rangnick.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Liverpool vem de empate por 2 a 2 em grande jogo com o Manchester City, fora de casa. O manchester United vem de vitória por 3 a 2 sobre o Norwich, em casa, com direito a três gols de Cristiano Ronaldo.