Liverpool x Sheffield: onde assistir e horário

Liverpool e Sheffield se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Liverpool x Sheffield terá transmissão pelo serviço de streaming DAZN.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h (horário de Brasília) deste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

O Liverpool é o 3º colocado com 10 pontos. Na rodada passada, o time comandado por Jurgen Klopp empatou com o Everton, líder do campeonato, por 2 a 2. O Sheffield também vem de empate. A equipe empatou por 1 a 1 diante do Fulham e entra na rodada ocupando o 19º lugar, com apenas 1 ponto.