Liverpool x Villarreal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Liverpool e Villarreal começam a decidir, nesta quarta-feira, às 16h, mais um finalista da Liga dos Campeões. O duelo com o favoritismo para o lado inglês desafia os espanhóis a seguirem sua trajetória de superação.

Após eliminar Bayern de Munique e Juventus, os comandados de Unai Emery estão confiantes na luta por uma vitória em Anfield. O time de Jürgen Klopp, por sua vez, espera fazer valer sua superioridade técnica e apoio da torcida para encaminhar o posto na decisão.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Liverpool e Villarreal será disputado nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Anfield, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIVERPOOL – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Keita, Fabinho e Thiago; Salah, Jota, Mané. Técnico : Jürgen Klopp

– Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Keita, Fabinho e Thiago; Salah, Jota, Mané. : Jürgen Klopp VILLARREAL – Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Estupiñán; Parejo, Capoue e Coquelin; Lo Celso, Alcácer e Danjuma. Técnico: Unai Emery

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Liverpool vem de vitória, por 2 a 0, sobre o arquirrival Everton, em clássico pelo Campeonato Inglês. No Campeonato Espanhol, o Villarreal folgou no fim de semana. Seu último duelo foi na última terça-feira, diante do Valencia, por 2 a 0.