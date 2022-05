Liverpool x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Liverpool enfrenta o Wolverhampton para manter vivo o sonho da quádrupla coroa, que seria um feito inédito na Inglaterra. Vencedor da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, a equipe do técnico Jurgen Klopp está na final da Liga dos Campeões e ainda luta pelo título do Campeonato Inglês.

Para levantar a taça da Premier League, o Liverpool precisa vencer o seu jogo e “secar” o líder Manchester City, que enfrenta o Aston Villa, em casa. A equipe do técnico Pep Guardiola tem um ponto a mais na tabela. A esperança do Liverpool é torcer para o ídolo Steven Gerrard, atual técnico do Villa, a dar uma “ajudinha”.

HORÁRIO E LOCAL

Liverpool e Wolverhampton duelam neste domingo, às 12h, em Anfield, em jogo decisivo da briga pelo título inglês.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Liverpool e Wolverhampton será transmitida pelo streaming Star+.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIVERPOOL – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Henderson, Thiago e Keita; Salah, Díaz e Mané.



WOLVERHAMPTON – Sá; Boly, Coady e Toti; Jonny, Ait-Nouri, Neves, Moutinho e Dendoncker; Neto e Jiménez.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Liverpool suou, mas venceu o Southampton por 2 a 1, de virada, na última rodada do Campeonato Inglês. O Wolverhampton vem de uma derrota para o Newcastle, mas faz boa campanha na competição e pode terminar na 8ª posição, a primeira fora da zona de classificação para a Liga Conferência.