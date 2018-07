O jovem meia Lucas Piazon, ex-São Paulo, afirmou que os jogadores brasileiros do Chelsea – Oscar, David Luiz e Ramires – eram os mais tristes por causa da derrota para o Corinthians. “O clima no vestiário estava normal, os mais sentidos eram os brasileiros, até eu que não joguei e só fiquei no banco. Eu, David, Ramires, Oscar, éramos os mais tristes.”