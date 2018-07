Lucas Silva dará certo no Real Madrid?

Apresentado nesta segunda-feira no Santiago Bernabéu, o volante de 21 anos se disse realizado e pronto para defender a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Porém, não terá tarefa fácil para encontrar um espaço no time titular. A princípio, ele terá de disputar posição com estrelas como Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Sami Khedira e Illarramendi. Você acha que a contratação do volante bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro foi uma aposta acertada?

[poll id=”838″]