Luis Suaréz deve ser punido por mordida em Giorgio Chiellini?

O jogo decisivo entre Itália e Uruguai na última terça-feira, pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo foi intenso do início ao fim, com diversos lances de fortes divididas e muita disposição física das duas equipes. A expulsão do italiano Marchisio, aos 15 minutos do segundo tempo, após falta dura em Arévalo Rios, prejudicou o desempenho dos europeus.

O jogo ainda estava empatado, mas com um homem a menos, a Itália foi pressionada e em escanteio, o zagueiro Godín, do Atlético de Madrid, cabeceou no fundo do gol de Buffon. Porém, o lance que mais chamou atenção nesse jogo foi a mordida do polêmico Luis Suaréz no zagueiro italiano Chiellini, que está sob investigação da Fifa e pode render punição ao uruguaio.

