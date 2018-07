Corintiano roxo, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva comemorou o título do Corinthians no Mundial de Clubes. Como torcedor fanático, ele publicou no Facebook uma foto com a camisa do time do coração e parabenizou a equipe pela conquista. “Parabéns ao Corinthians pela conquista do bicampeonato do Mundial de Clubes! #vaicorinthians”, escreveu.