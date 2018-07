Luta de MMA termina em briga generalizada na Rússia

O mundo do MMA, famoso pelas polêmicas fora do octógono, ganhou mais um capítulo no domingo passado, em um evento de menor expressão. A luta entre os russos Shamil Abdulkhalikov e Mikhail Kolobegov, pelo ProFC 57 – uma espécie de Jungle Fight russo -, terminou com uma pancadaria generalizada após o segundo ganhar o combate graças a um nocaute espetacular.

Os treinadores de Abdulkhalikov agrediram o vencedor após se indignarem contra a arbitragem. A revolta se deu pelo fato do juiz decidir por dar mais um assalto ao duelo após o seu término, quando Kolobegov já comemorava a vitória por pontos. Com o rival conseguindo o nocaute no round extra, a equipe do perdedor partiu para cima do ganhador, começando a confusão.