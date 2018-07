POR PAULO FAVERO

Fim do evento da P&G em São Paulo. Novo garoto-propaganda da empresa, Vitor Belfort revela que se abalou com a lesão, mas que está treinando bastante, mesmo sem poder usar a mão direita, e considera que fez um bom trabalho como técnico do The Ultimate Fighter Brasil. “Sempre fui verdadeiro na casa e todo mundo sabe do carinho que tenho pelo Cézar Mutante, que já treinava comigo. Ele merece o lugar dele.”