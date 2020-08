Lyon x Bayern de Munique: onde assistir, horário e campanha

Lyon e Bayern de Munique decidem uma vaga para a final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, no estádio José Alvalade, em Lisboa. A partida será disputada às 16h e terá transmissão na TV fechada e na internet.

Onde assistir Lyon x Bayern ao vivo?

O jogo vai passar na TNT, Facebook Watch do Esporte Interativo e EI Plus.

Horário

16h, horário de Brasília.

Quando será a final da Champions?

A final da Champions será no dia 23 de agosto, domingo.

Campanha do Lyon

O Lyon ficou em segundo no Grupo G, com 8 pontos. O líder foi o RB Leipzig, com 11.

17/9/19 – Lyon 1 x 1 Zenit (1ª rodada)

2/10/19 – RB Leipizig 0 x 2 Lyon (2ª rodada)

23/10/19 – Benfica 2 x 1 Lyon (3ª rodada)

5/11/19 – Lyon 3 x 1 Benfica (4ª rodada)

27/11/19 – Zenit 2 x 0 Lyon (5ª rodada)

10/12/19 – Lyon 2 x 2 RB Leipzig (6ª rodada)

26/2/20 – Lyon 1 x 0 Juventus (ida das oitavas)

7/8/20 – Juventus 2 x 1 Lyon (volta das oitavas)

15/8/20 – Manchester City 1 x 3 Lyon (quartas de final)

Campanha do Bayern de Munique

Bayern foi o líder do Grupo B com 18 pontos e tem 100% de aproveitamento.