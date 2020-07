Macaé x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalação e horário

O Fluminense visita o Macaé nesta quinta-feira, às 17h30, em Bacaxá, pela quinta e última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão na TV fechada.

Onde assistir Macaé x Fluminense?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Também é possível assistir online pelo site e aplicativo Premiere Play e o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário de Macaé x Fluminense

A partida acontecerá às 17h30 desta quinta-feira.

Escalação de Macaé x Fluminense

A definir

O Fluminense entra na rodada como líder do Grupo B com nove pontos e depende apenas de suas forças para se classificar. O Flu se garante na semifinal da Taça Rio com um empate, mas, se vencer, assegura também a primeira colocação, sem depender de outros resultados. Já o Macaé, com apenas três pontos, não tem chance de se classificar.

Na rodada passada, os dois times perderam. O Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 0, em partida disputada no Maracanã. Já o Macaé levou de 3 a 1 do Vasco, em São Januário.