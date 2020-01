Madureira x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Por Gonçalo Junior

Madureira e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília) no estádio Conselheiro Galvão, em Madureira. É possível assistir ao confronto pela TV fechada.

Onde assistir ao vivo Madureira e Botafogo?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e o torcedor também pode assistir online pelo Premiere Play. O Estado fará tempo real da partida.

Na primeira rodada do torneio, o Madureira venceu a Portuguesa (RJ) pelo Grupo B. O gol, o primeiro da fase principal do estadual, foi marcado por Ygor Catatau. Pelo Grupo A, o Botafogo estreou com derrota. A equipe, atuando com reservas e atletas das categorias da base, perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 jogando fora de casa.

O time titular do Botafogo ainda está em pré-temporada no Espírito Santo. Na última semana de preparação, o time alvinegro enfrenta o Vitória-ES, às 20h, em amistoso. Depois da partida desta noite, o grupo fica concentrado no Espírito Santo até a sexta-feira, quando voltará ao Rio de Janeiro.