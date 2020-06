Manchester City x Arsenal: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Inglês

Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, no Ettihad Stadium, às 16h15, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo que foi adiado em razão do coronavírus. A partida terá transmissão na TV fechada e também pela internet.

Manchester City x Arsenal: onde assistir

É possível assistir ao jogo pelo canal ESPN Brasil, que também vai transmitir na internet pelo Watch ESPN. E o Estadão vai fazer tempo real do confronto.

Horário de City x Arsenal

A partida será realizada às 16h15, horário de Brasília.

O City entra em campo na segunda colocação com 57 pontos, bem distante do líder Liverpool, que tem 82 pontos e um jogo a mais. Na última partida pela Premier League, a equipe do técnico Pep Guardiola perdeu por 2 a 0 para o Manchester United.

Já o Arsenal tenta aproveitar a retomada da competição para iniciar uma arrancada e melhorar a fraca campanha. A equipe de Londres é apenas a nona colocada, com 40 pontos e se vencer se aproxima da zona de classificação para os torneios europeus. Na rodada passada, derrotou o West Ham por 1 a 0, no dia 7 de março.