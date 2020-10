Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e classificação

Em lados opostos da tabela, Manchester City e Arsenal se enfrentam neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

ONDE ASSISTIR

Manchester City x Arsenal terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 13h30 (horário de Brasília) neste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

O Manchester City soma 4 pontos e aparece na décima quarta colocação. Na rodada passada, o time comandado por Pep Guardiola empatou com o Leeds por 1 a 1 e, com um jogo a menos, acumula apenas uma vitória no torneio. Já o Arsenal tem nove e ocupa o 4º lugar. No último domingo, os Gunners venceram o Sheffield United por 2 a 1.