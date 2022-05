Manchester City x Aston Villa: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Manchester City pode se sagrar campeão inglês neste domingo no duelo com o Aston Villa. A equipe do técnico Pep Guardiola jogará em casa e, caso vença a partida, não precisará “secar” o vice-colocado Liverpool, com um ponto a menos na tabela do Campeonato Inglês.

Os torcedores da equipe de Jurgen Klopp precisam vencer o Wolverhampton, em Anfield, e contar com uma “ajuda” do Aston Villa, treinado pelo ídolo do Liverpool, Steven Gerrard.

HORÁRIO E LOCAL

O Manchester City terá a força do seu torcedor dentro de casa para derrotar o Aston Villa, neste domingo, às 12h, pela última rodada do Campeonato Inglês.

ONDE ASSISTIR

A partida entre City e Villa será transmitida pela ESPN.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY – Ederson; Cancelo, Stones, Laporte e Zinchenko; Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Sterling (Mahrez), Grealish e Gabriel Jesus.



ASTON VILLA – Martinez; Cash, Chambers, Mings e Digne; McGinn, Douglas Luiz, Ramsey e Coutinho; Watkins e Ings.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Manchester City vem de duas goleadas e um empate desde a eliminação na Liga dos Campeões para o Real Madrid. O ataque está afiado: nas últimas três partidas, foram 12 gols. O Aston Villa faz campanha frustrante na atual temporada, ocupando apenas a 14ª posição do Inglês, e não vence há quatro partidas.