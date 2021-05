Manchester City x Chelsea: onde assistir e horário da final da Liga dos Campeões 

Manchester City e Chelsea disputam a final da Liga dos Campeões neste sábado, às 16h. A partida acontece no Estádio do Dragão, em Portugal, e terá transmissão ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

É possível assistir ao duelo pelos canais TNT, na TV fechada, e Estádio TNT Sports, por pay-per-view. O Facebook Watch também exibe a partida, enquanto o Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo será disputado às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portgual.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Manchester City

23/05: City 5 x 0 Everton (Inglês)

18/05: Brighton 3 x 2 City (Inglês)

14/05: Newcastle 3 x 4 City (Inglês)

08/05: City 1 x 2 Chelsea (Inglês)

04/05: City 2 x 0 PSG (Liga dos Campeões)

Chelsea