Manchester City x Olympiacos: onde assistir, horário e classificação da Liga dos Campeões

Com chances de encaminhar a classificação para a próxima fase, o Manchester City recebe o Olympiacos nesta terça-feira, às 17 horas, no Ettihad Stadium, casa do time inglês, em confronto válido pelo Grupo C da Liga dos Campeões.

ONDE ASSISTIR

Manchester City x Olympiacos terá transmissão pelo canal Space e também é possível assistir ao vivo pelo EI Plus.

HORÁRIO

A partida será realizada às 17 horas, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

O City lidera o Grupo C com seis pontos. Porto e Olympiacos aparecem em segundo, com três pontos, e o Olympique de Marselha ainda não pontuou. Na rodada passada, o City derrotou o Olympique por 3 a 0, na França, enquanto o Olympiacos perdeu fora de casa para o Porto, por 2 a 0.