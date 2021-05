 Manchester City x PSG: onde assistir, horário e últimos resultados

Após ser derrotado em casa no jogo de ida, o PSG terá que lutar pela reversão do placar na Liga dos Campeões. O time parisiense volta a campo nesta terça-feira diante do Manchester City. O jogo acontece às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, e terá transmissão ao vivo pela TV fechada, internet e pay-per-view.



Manchester City x PSG: onde assistir e horário.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir ao duelo pelos canais TNT e Estádio TNT Sports. O Facebook Watch também exibe a partida, enquanto o Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo será disputado às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O PSG vem de vitória por 2 a 1 diante do Lens, em partida válida pelo Campeonato Francês. O City também vem de resultado positivo. A equipe comandada por Pep Guardiola venceu o Crystal Palace por 2 a 0, no Campeonato Inglês.