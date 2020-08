Manchester City x Real Madrid: onde assistir e horário

Manchester City e Real Madrid decidem nesta sexta-feira uma vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões. A partida será realizada às 16h, no Etihad Stadium, em Manchester. É possível assistir ao vivo ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir

É possível assistir ao vivo na TV pelo canal TNT. Também haverá transmissão online pelo Facebook Watch e pelo EI Plus. O classificado deste confronto pega quem passar de Juventus x Lyon (veja como assistir ao jogo).

Hora

Leia Também Juventus x Lyon: onde assistir e horário

O jogo acontecerá às 16h desta sexta-feira, horário de Brasília.

Situação das equipes

O primeiro jogo terminou com a vitória do Manchester City por 2 a 1, em duelo disputado em Madri. Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola joga pelo empate ou até por derrota por 1 a 0. Se acabar 2 a 1 para o Real, a disputa irá para os pênaltis.

Vitória espanhola por dois ou mais gol de vantagem ou por um gol de diferença, mas com o Real fazendo pelo menos três gols (3 a 2 ou 4 a 3, por exemplo), é o time de Zidane que avança.