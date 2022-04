Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester City e Real Madrid abrem, nesta terça-feira, às 16h, a disputa por uma vaga na grande final da Liga dos Campeões. Os times se enfrentam na partida de ida, no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

As duas equipes são lideradas por treinadores do alto escalão do futebol europeu: o catalão Pep Guardiola busca o título inédito pelo City, enquanto os merengues são comandados pelo italiano Carlo Ancelotti, que venceu o torneio continental pelo time espanhol na temporada 2013/2014.

City e Madrid lideram seus campeonato nacionais, mas o clube de Manchester é perseguido pelo rival Liverpool, que está somente um ponto atrás na tabela de classificação. O Real, por sua vez, não teve muitas dificuldades ao longo da temporada e está a um empate de conquistar o título espanhol.

HORÁRIO E LOCAL

Manchester City e Real Madrid medem forças, nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SBT, TNT e da HBO Max. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER CITY : Ederson; Walker, Dias, Laporte e Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. Técnico : Pep Guardiola.

: Ederson; Walker, Dias, Laporte e Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. : Pep Guardiola. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba e Mendy (ou Nacho); Modric, Casemiro (ou Camavinga) e Kroos; Valverde, Vinícius Júnior e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Manchester City vem de goleada, por 5 a 1, sobre o Watford, pelo Campeonato Inglês, no sábado. No Espanhol, o Real Madrid folgou neste fim de semana. A última partida dos merengues foi na quarta-feira, em Pamplona, e terminou com vitória por 3 a 1 sobre o Osasuna.