Manchester United x Chelsea: onde assistir e horário

Manchester United e Chelsea se enfrentam neste domingo, às 14h, no estádio de Wembley, pela semifinal da Copa da Inglaterra. O vencedor deste duelo vai encarar quem passar de Arsenal x Manchester City, que jogam no sábado. Os dois jogos terão transmissão pela internet.

Onde assistir Manchester United x Chelsea

O clássico inglês é possível assistir pelo canal de streaming DAZN. A decisão do torneio será disputada no dia 1º de agosto e assim como a semi, será disputada em jogo único.

Manchester United x Chelsea: horário

O jogo válido pela semifinal da Copa da Inglaterra será neste domingo, às 14h, horário de Brasília.

As duas equipes dividem as atenções com a fase final do Campeonato Inglês. Ambos brigam por uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. O Chelsea aparece com 63 pontos e o Manchester tem 59.

Na Copa da Inglaterra, os rivais passaram com vitórias por 1 a 0. O Manchester eliminou o Norwich e o Chelsea superou o Leicester.