Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e últimos resultados

Separados por um ponto na tabela, Manchester United e Manchester City se enfrentam neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no Old Trafford, pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O clássico de Manchester será neste sábado, às 14h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Manchester United x Manchester City terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O United vem de eliminação na Liga dos Campeões e vitória no Campeonato Inglês. O time do técnico Ole Solskjær perdeu para o RB Leipzig por 3 a 2 e não conseguiu se classificar para a próxima fase do torneio europeu. Por outro lado, no Inglês, os Red Devils venceram o West Ham por 3 a 1.

Já o City vem de classificação na Champions e vitória no torneio nacional. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola superou o Olympique de Marselha por 3 a 0, na competição europeia, e venceu o Fullham por 2 a 0, no campeonato nacional.