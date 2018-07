Mande sua mensagem em comemoração ao centenário do Palmeiras

O Estadão abre um espaço para você, torcedor, mandar sua mensagem de amor ao clube que completa 100 anos nesta terça-feira. Lembre dos jogos, títulos e dos grandes jogadores que marcaram história nesta longa jornada.

Participe desta data histórica enviando fotos e mensagens para esportes.estado@estadao.com

Campeão do século 20, o Palmeiras marcou o futebol brasileiro com as duas Academias de Futebol jogando do Palestra Itália e depois dominou a década de 90 com esquadrões montados em parceria com a Parmalat.

Os torcedores podem reviver estes e de outros momentos nas bancas em nossa edição especial com 10 páginas, além de conferir uma entrevista exclusiva com os craques Ademir da Guia e Dudu. Relembre também de partidas inesquecíveis de Marcos, o eterno camisa 12, e como ficará a nova Arena do Verdão.