Manifestação perto do hotel do Corinthians reúne 150 mil

Por Fábio Hecico e Raphael Ramos, enviados especiais a Buenos Aires

O Hotel Intercontinental, onde a delegação corintiana está hospedada, fica a poucos metros da Praça de Maio, palco das manifestações de sindicatos de trabalhadores contra o governo de Cristina Kirchner que reuniu cerca de 150 mil pessoas hoje no centro de Buenos Aires e paralisou vários serviços, entre eles o de coleta de lixo. Assim, a delegação alvinegra acabou tendo a sua tranquilidade afetada pelo protesto. Isso porque, durante toda a tarde houve muito barulho no local, com carros de som, apitaço, rojões e gritos de ordem. Para completar, havia também o barulho dos helicópteros da polícia e de canais de tevê que captavam as imagens aéreas da manifestação.

A delegação do Boca Juniors está concentrada na região do Porto Madero, fora da zona de protestos e mais perto da La Bombonera.